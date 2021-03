Gran Galà del calcio, de Vrij e Barella nella top 11 della Serie A 2019/2020

Importante riconoscimento per quanto riguarda due calciatori dell'Inter che sono stati inseriti nella Top 11 della stagione 2019/2020 scelta dall'Aic, nell'ambito del Gran Galà del Calcio.

I due calciatori premiati sono stati Stefan de Vrij e Nicolò Barella, che l'anno scorso, così come in questa stagione, si sono contraddistinti per le grandi prestazioni in campo. Di seguito le loro parole ai microfoni di Sky Sport.

de Vrij: "Questo premio è una grande soddisfazione. Essere premiato da colleghi e allenatori è un grande onore. Penso che abbiamo fatto uno step importante l’anno scorso, siamo andati vicini sia in campionato che in Europa League. Questo vuol dire che siamo cresciuti individualmente e soprattutto come squadra".

Barella: "È un grandissimo onore per me e mi fa un immenso piacere, soprattutto perché è il secondo anno consecutivo che ricevo questo premio. Vuol dire che sto lavorando bene, ma soprattutto devo ringraziare tutta la squadra e la società".