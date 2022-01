Gosens, visita e firma. Percassi e l'agente spiegano la sua voglia di Inter

Gosens e Inter un matrimonio che oggi vedrà anche l’ufficialità.

L’esterno tedesco in mattinata è arrivato a Milano dove ha svolto le visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano. Ora è attesa solo la firma e l'ufficialità. Sarà un contratto da 2,5 milioni annui più bonus fino al 2026. Ieri la fumata bianca tra le società (qui tutte le cifre). Il giocatore attualmente è infortunato dopo aver riportato una lesione di terzo grado al bicipite della coscia destra il 29 settembre nella partita di Champions League tra Atalanta e Young Boys. Il recupero è previsto per la fine di febbraio.



A confermare l’imminente passaggio e soffermandosi sulle qualità del giocatore ci ha pensato anche l’amministratore delegato dei bergamaschi Luca Percassi. Il dirigente, all’ingresso dell’assemblea di Lega che si è svolta stamattina, ha confermato quanto avvenuto in questi giorni. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, Percassi ha dichiarato come Gosens aveva la speranza e l’ambizione di approdare in un top club. Desiderio che è stato accontentato dalla dirigenza atalantina anche per tutto quello di buono che il giocatore tedesco ha fatto alla corte di Gasperini. Dal 2017, anno del suo arrivo a Bergamo, Gosens ha collezionato ben 28 gol oltre a 21 assist, numeri che lo hanno reso uno degli uomini di fascia più prolifici di Europa.

Mister Inzaghi dovrà attendere ancora qualche settimana per poterlo inserire nei meccanismi della sua Inter. A proposito di questa scelta da parte del giocatore, il suo agente alla domanda del perché abbia scelto i nerazzurri ha così risposto: “Perché l’Inter? Perché è l’Inter”.