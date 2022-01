Gosens Inter, tra clausole "pazze" e tempi di recupero

L'avventura di Robin Gosens all'Inter è già cominciata.

Il tedesco è un calciatore nerazzurro da appena due giorni e ha già tantissima voglia di scendere in campo con la sua nuova maglia. La lesione al bicipite femorale della coscia destra, con la quale ha avuto una ricaduta nel mese di dicembre, lo ha costretto ai box per più tempo di quanto inizialmente previsto. Ora però si intravede la luce infondo al tunnel, con Gosens che inizia a fare il conto alla rovescia per indossare in una gara ufficiale la maglia dell'Inter. La volontà dell'ormai ex Atalanta sarebbe stata quella di fare il suo esordio nel derby contro il Milan in programma il prossimo 5 febbraio (pura utopia, purtroppo), ma stando a quanto riferito stamane dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Liverpool ad Anfield Road, fissata per il prossimo 8 marzo.

Per quanto concerne i dettagli che lo hanno portato nel capoluogo lombardo, a far luce sulle cifre dell'affare e le clausole annesse, ci ha pensato il giornalista di Sky Sports Uk, Florian Plattenberg. Gosens è stato prelevato dall'Inter con un prestito di 18 mesi che diventerebbe obbligo di riscatto non appena il classe 1994 effettuerà il primo gol nella stagione 2022/2023. In questo caso, l'Inter andrebbe a versare nelle casse dell'Atalanta 25 milioni di euro pagabili però entro il 30 giugno 2026, giorno in cui scadrebbe il contratto che ha appena firmato il tedesco con i nerazzurri.