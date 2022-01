Gosens e i suoi fratelli: da Facchetti a Maicon, quando il terzino è goleador

Inter, grande colpo di mercato chiuso dai nerazzurri con Robin Gosens che si può considerare uno dei migliori esterni in circolazione.

Il tedesco ha dimostrato in questi anni all’Atalanta di essere decisivo e devastante, specialmente in fase offensiva. In Serie A dal 2017 ha messo insieme 21 assist e ben 29 gol. Dal 2018 ne ha realizzati 24, nessuno come lui in Europa. Gosens la passata stagione stava per eguagliare Il record di reti in una in Serie A realizzati da un difensore. Record che appartiene a un altro nerazzurro, Marco Materazzi con 12 reti in una singola stagione. L’anno scorso il tedesco ci è andato vicinissimo realizzando 11 gol. L’Inter è pronta ad accogliere un altro terzino goleador, l’ultimo della storia nerazzurra.

Basti pensare al recente passato con Achraf Hakimi, capace di realizzare 7 reti nella sua unica stagione in nerazzurro; oppure a una bandiera come Giacinto Facchetti con i suoi 75 gol in 634 partite con la maglia del biscione. Poi c’è un colosso come Maicon, che nelle sue 248 presenze in nerazzurro ha siglato 20 reti.

Una menzione speciale la merita anche Danilo D’Ambrosio, vero e proprio jolly nerazzurro e uno dei migliori difensori goleador in Serie A. Il classe ‘88 ha siglato finora 21 reti in 245 apparizioni. Un altro terzino che ha fatto la storia nerazzurra è Andreas Brehme con 12 reti. Robin Gosens ha tutte le carte in regola per fare bene e confermarsi anche all’Inter un goleador.