Gonzalez espulso contro l’Inter: la decisione del giudice sportivo

Dopo la sconfitta per 1-3, in casa, contro l’Inter di martedì scorso, Vincenzo Italiano e la Fiorentina devono fare i conti con un’altra cattiva notizia giunta oggi dal giudice sportivo. Infatti, dopo l’espulsione nella medesima partita, l’esterno argentino di proprietà dei Viola, Nico Gonzalez, è stato squalificato per un turno e sarà costretto a saltare la partita contro della Dacia Arena contro l’Udinese.

L’espulsione di Nico Gonzalez era avvenuta a causa di un applauso polemico nei confronti dell’arbitro di gara, Fabbri, reo di non aver ammonito Alessandro Bastoni per un contrasto di gioco. A fine partita anche Vincenzo Italiano ha ammesso l’errore del classe 1998 che, nell’occasione, è stato molto ingenuo e ha lasciato la squadra in inferiorità numerica in una fase della partita in cui i Viola avrebbero potuto tentare un assalto finale alla porta di Handanovic, quando il risultato era ancora fermo sull'1-2 per i nerazzurri.

Un’espulsione pesante per la Fiorentina, perché Nico Gonzalez, in questo momento, era tra i più informa e i più pericolosi – anche nella partita contro l’Inter, al di là dei tanti grattacapi creati, è stato lui a fornire l’assist per la rete di Sottil. Un comportamento che servirà da lezione per il futuro, per un giocatore di tantissimo talento, ma rivelatosi ingenuo nell’occasione.