Gomez Inter, Percassi: “L’argomento è chiuso. Gasperini? A vita”

Il Papu Gomez è sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro. L’argentino è in uscita dall’Atalanta dopo la rottura con Gasperini e sarebbe in attesa dell’intesa economica tra i due club. L'Inter non sembrerebbe disposta ad accettare la richiesta economica dei bergamaschi e sarebbe al lavoro per ottenere uno sconto

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, nel corso dell’intervista concessa a L’Eco di Bergamo, ha fatto chiarezza sul futuro dell’argentino ribadendo la fiducia in Gasperini. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Gomez? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L’argomento per me è chiuso. Punto. Gasperini? A vita. E non solo lui. Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili. Mercato? Non ci sono soldi, sarà una finestra di mercato invernale di scambi. A gennaio non è facile trovare la grande occasione su cui investire. L’abbiamo già fatto con Joakim Maehle, che compensa la partenza di Timothy Castagne. Ha fisico ed è veloce“.