Gomez Inter, c’è l’accordo per il contratto: affare in chiusura

L’Inter sarebbe sempre più vicina all’acquisto del Papu Gomez. L’argentino è ai ferri corti con l'Atalanta dopo la lite con Gasperini e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra per gennaio. Come raccolto dalla nostra redazione in esclusiva, l'Inter sarebbe sempre stata la squadra in pole position e sarebbe molto vicina alla chiusura dell'affare.

Un'ulteriore conferma è arrivata anche dal Corriere della Sera, che nell’edizione odierna parla di un accordo di massima tra i nerazzurri e l’entourage del giocatore sulla base di un contratto fino al 2023 da circa 2,5 milioni più bonus a stagione. Cifre molto simili a quelle che il Papu percepisce attualmente all’Atalanta.

Adesso bisognerà trovare l’intesa economica con l’Atalanta per il prezzo del cartellino. Percassi vorrebbe incassare dalla cessione di Gomez una cifra compresa tra gli 8 e i 12 milioni di euro, mentre l’Inter sarebbe al lavoro per ottenere uno sconto. L'affare potrebbe chiudersi entro i prossimi giorni.