Godin sull'Inter: "Sono cambiato per Conte, ho vinto questa sfida"

L'ex difensore nerazzurro, Diego Godin, ha parlato in conferenza stampa in vista del match tra il suo Uruguay e il Cile, gara valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. Spazio anche per l'Inter nelle parole del Faraon, che ha ripercorso la sua crescita durante il suo anno a Milano:

"All'Inter ho cambiato il mio modo di giocare per adattarmi alle idee del mister. Ho cambiato la mia mentalità per portare in campo le idee di Conte, e per questo ho dovuto fare uno sforzo fisico maggiore rispetto a ciò a cui ero abituato. Sono stato in grado di adattarmi, vincendo questa sfida con me stesso."

Qualche parola anche su Sanchez e Vidal, suoi prossimi avversari: "Alexis l'ho vissuto da vicino e ha un entusiasmo impressionante. Dovremo stare attenti perché può fare la differenza in ogni zona del campo. Vidal non è stato un mio compagno all'Inter ma lo conosco come avversario: ha tanta qualità ed è molto competitivo."