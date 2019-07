Godin si presenta ai tifosi. Le sue prime parole in nerazzurro

Diego Godin è un nuovo giocatore dell'Inter e a ufficializzare l'arrivo del centrale ormai ex Colchonero ci ha pensato come al solito l'Inter Media House.



L'ufficio stampa nerazzurro ha diffuso un video attraverso i canali social del club in cui il difensore spiega alla sua nuova tifoseria cosa vuol dire essere uruguayano.



"Avete mai visitato l'Uruguay?". Dopo aver passato in rassegna alcune caratteristiche del suo Paese e del suo popolo, l'ex Atletico dice che "per spiegarvi cosa è l'anima dell'Uruguay devo raggiungervi a Milano, sul campo. Sono Diego, ora vedrete".



Godin si presenta così ai sostenitori più accaniti, lasciando presagire un'esperienza coi fiocchi con la maglia della Beneamata.