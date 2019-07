Godin, parole importanti: "Ho scelto l'Inter per il progetto, vuole tornare..."

L'Inter, nella giornata di oggi, ha reso ufficiale l'acquisto a parametro zero di Diego Godin, ex capitano dell'Atletico Madrid. Un colpo importante, per tornare in vetta, ed "El Faraon", ha sposato il progetto, proprio per questo motivo. L'uruguaiano, in seguito all'ufficialità, ha parlato in esclusiva ai microfoni di InterTV:

"Per me inizia una nuova sfida e una nuova esperienza. L'Inter è una grandissima squadra, molto importante, tra le più grandi in Europa. Ho tantissima voglia di continuare a competere ad alti livelli, di continuare a dare il massimo dentro e fuori dal campo per aiutare questa grandissima squadra a raggiungere obiettivi importanti".

"Ho parlato con Vecino e Recoba, soprattutto con Matias, che è un mio compagno di nazionale. Mi ha parlato molto bene della squadra, della città e soprattutto delle ambizioni del club in queste stagioni, di quelli che sono gli obiettivi. Ho tantissima voglia di cominciare e avere già un amico dentro lo spogliatoio per me è molto importante: sicuramente mi aiuterà a conoscere i compagni".

"È un'esperienza che conoscerò giocando, ma è un calcio che seguo sin da piccolo, visto che in Uruguay si vede tanto il calcio italiano. Ho tante aspettative e grande entusiasmo. Non vedo l'ora, la Serie A mi attrae, sarà una grande sfida. Arrivo con grande voglia e questo mi aiuterà di sicuro a rendere tutto più bello. Cercherò di dare il massimo dentro e fuori dal campo per aiutare la squadra e i miei compagni".

"Ho scelto l'Inter perché è un grandissimo club, una grande squadra, con tantissima storia. Ha grande ambizione e voglia di raggiungere traguardi importanti. Io proverò a dare il mio apporto, a dare tutto dentro e fuori dal campo: proverò ad aiutare i miei compagni e ad aiutare il club per raggiungere traguardi importanti. Ho scelto l'Inter perché ha un progetto sportivo ambizioso, vuole tornare a vincere ed è una grandissima squadra in Europa e a livello mondiale".