Godìn, l'uruguayano sprona l'Inter con un paragone che carica i tifosi

Ingaggiare a parametro zero un giocatore d'esperienza e di carisma come Diego Godìn per l'Inter è stato senza dubbio un ottimo colpo. L'uruguayano ha lasciato l'Atletico Madrid dopo 11 anni, ma adesso "El Faraon" è concentrato solo sulla nuova avventura milanese.

"Vedo molte cose in questa Inter che mi ricordano l’Atletico che vinse la Liga nel 2013/14. L’ambiente nello spogliatoio, lo spirito di gruppo, la voglia di stare insieme, di lavorare e fare bene".

Ha parlato così ai microfoni di DAZN il n°2 nerazzurro contrapponendo il proprio passato e il proprio presente. Chissà se il paragone con i Colchoneros campioni di Spagna sarà di buon auspicio...