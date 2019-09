Godìn, l'uruguayano esterna le sue prime impressioni sulla Serie A

Per ben undici stagioni ha vestito la maglia dell'Atletico Madrid primeggiando spesso e volentieri tra i migliori difensori della Liga. Diego Godìn però, adesso ha cominciato una nuova avventura.

Giungere in Serie A da un altro campionato per un difensore - almeno inizialmente - non è mai semplice. El Faraon però, ha dimostrato di essersi adattato in fretta. Queste le parole del n°2 nerazzurro sul campionato italiano:

"L’ho vista molto fisica, anche se il calcio è cambiato molto e ci sono già molti goal e partite aperte, con squadre che danno priorità all’uscita della palla. Per ora, l’ho notata più fisica che tattica".