Godin-Inter, Di Marzio spiega come è andata la trattativa tra le parti

Dopo 11 onorate stagioni, Diego Godìn questa estate ha lasciato l'Atletico Madrid per trasferirsi a Milano. Il difensore uruguayano, non avendo prolungato il contratto che lo legava ai Colchoneros fino al 30 giugno 2019, si è accasato all'Inter a parametro zero.

"Già nei primi giorni di febbraio l’Inter aveva pensato a Godin perché aveva capito che il giocatore non avrebbe rinnovato con l’Atletico Madrid e sapeva che il calciatore era attratto da una nuova avventura".

Questo è quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport che successivamente, nonostante non sia stato una richiesta di Antonio Conte, ha precisato come Godìn sia ugualmente un profilo gradito al tecnico salentino.