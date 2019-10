Godin: "Inter club fantastico, Conte grande tecnico. Ora valuteremo..."

Il capitano dell'Uruguay, Diego Godin, è stato intercettato in aereoporto da Sport890. Il difensore è giunto in patria per aggregarsi al ritiro della nazionale, ed ai microfoni dell'emittente radiofonica locale ha parlato del suo presente all'Inter.

"Ho avuto un piccolo problemino al ginocchio, ma non è nulla di grave. Ora lo valuteremo insieme allo staff medico. Io mi sento bene".

"Mi sto adattando a un nuovo sistema sistema di gioco, ad un nuovo calcio: è sicurmanete una bella esperienza. Ho trovato un club fantastico andando all'Inter, allenato da un grande tecnico".