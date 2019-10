Godin-De Vrij-Skriniar e Bonucci-De Ligt: numeri a confronto tra le difese

Sulla carta hanno due delle difese più forti d'Europa, ma per costruire i rispettivi "muri" Inter e Juventus hanno investito in maniera totalmente diversa.

Partendo dai nerazzurri, il trittico difensivo formato da Diego Godìn, Stefan De Vrij e Milan Skriniar è costato all'Inter "solo" 30 milioni. Il motivo? L'uruguayano e l'olandese sono arrivati a Milano a parametro zero, mentre lo slovacco è arrivato dalla Sampdoria in un'operazione da 30 milioni complessivi (comprensivi anche del passaggio in Liguria di Gianluca Caprari).

Arrivando ai bianconeri, per prelevare dal Milan Leonardo Bonucci e Matthjis De Ligt dall'Ajax, la Juventus ha investito in totale 110 milioni (35 per l'italiano e 75 per l'olandese). Numeri totalmente diversi nel quale è doveroso aggiungere i due gol subiti in campionato dai meneghini contro i cinque subiti dai torinesi.