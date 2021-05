Godin: “Complimenti Inter! Scudetto totalmente meritato, è fortissima”

Intervenuto ai microfoni di Sky, durante la messa in onda di Sky Calcio Show, al termine della sfida tra Benevento e Cagliari, conclusa 1-3 in favore dei rossoblù, Diego Godin, ex nerazzurro e ora in forza al club sardo, ha fatto i complimenti ai suoi vecchi compagni di squadra per la conquista dello scudetto.

Ecco le sue parole: “Sono contento per i miei ex compagni, per tanta gente che lavora all’Inter. Scudetto totalmente meritato, sono fortissimi. L’anno scorso abbiamo fatto una grande stagione: siamo arrivati a un punto dalla Juventus e in finale di Europa League. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, quest’anno è la conseguenza del lavoro dell’anno scorso. Ho fatto i complimenti ai miei ex compagni”.