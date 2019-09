Godin a sorpresa: conti correnti invece di regali, il risultato è super

Nell’immaginario dei tifosi Diego Godin passa per un duro, uno di quelli che sul campo non lascia niente a nessuno, con le buone o con le cattive. Nella vita reale invece “il Comandante” è persona di tutt’altra dimensione, come dimostra la vicenda resa nota dal sito uruguaiano Subrayado.com.uy.

Alla fine dello scorso anno, il capitano della nazionale uruguaiana si è sposato con la sua Sofia. Gli invitati alla cerimonia hanno ricevuto un invito decisamente strano, con l’invito a non fare regali e due numeri di conti correnti bancari su cui depositare offerte. Solo oggi si apprende che le somme versate da amici e parenti sono state destinate da Diego e Sofia al servizio di neonatologia dell'ospedale Pereira Rossell di Montevideo.

Con la somma ricevuta, i responsabili della struttura hanno potuto acquistare “una macchina ad ultrasuoni all'avanguardia, unica nel paese, e di cui ce ne sono pochissime al mondo." Le autorità ospedaliere preferirono tenere riservato il costo dell'attrezzatura, che il sito quantifica in centinaia di migliaia di dollari. L'ecografo donato da Godin sarà presentato ufficialmente lunedì prossimo e sarà utilizzato nei reparti di pediatria e neonatologia del Pereira Rossell, il centro neonatale più grande del paese.

Godín è il padrino dell'ospedale dal giugno 2018 dopo che Luis Suárez lo aveva messo in contatto con la dirigenza della struttura. Inutile dire che la decisione della coppia è stata accolta con grande gioia dal personale dell’Ospedale, per il quale Godin ha una attenzione costante. Una maglietta indossata dal capitano dell'Uruguay ed è ora all'ingresso dell'ospedale, dedicata in particolare a funzionari, madri e bambini.