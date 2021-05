Gli Ultras della Lazio salutano Inzaghi: “Non esistono più le bandiere”

Simone Inzaghi lascerà la Lazio dopo ben 22 anni complessivi tra giocatore e allenatore. Il tecnico ha scelto di non rinnovare il proprio contratto con i biancocelesti e iniziare una nuova esperienza sulla panchina dell’Inter. Una scelta sorprendente che ha scatenato diverse polemiche tra la tifoseria biancoceleste. Anche gli ultras della Lazio si sono espressi sulla situazione attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram de La Voce della Nord:

“22 anni con l’aquila della Lazio sul petto, prima da giocatore, poi da allenatore. Hai vinto tanto, hai sofferto e gioito con noi, hai sempre parlato da tifoso e non da semplice tecnico. Hai dimostrato attaccamento alla maglia, alla nostra storia, al nostro ideale. Con orgoglio e spirito di appartenenza, ma soprattutto con rispetto.

Per questo noi ti ringraziamo, per tutti questi anni vissuti insieme e anche per questo non potremmo mai contestare la tua scelta. Con rispetto e stima, in bocca al lupo mister. NEL CALCIO NON ESISTONO BANDIERE , SE NON QUELLA CHE IL TIFOSO PORTA ALLO STADIO OGNI DOMENICA. ULTRAS LAZIO“.