Gli Inter-Nazionali: caso per caso, umori e date di rientro

Molti sono gli interisti impegnati in Nazionale durante questa pausa di due settimane. Andando per gradi, si può partire dagli azzurri Nicolò Barella, Stefano Sensi ed Alessandro Bastoni. Se il centrale non ha ancora assaggiato il campo con l’Italia, i due centrocampisti hanno esordito ieri dopo la panchina contro la Nord Irlanda. Prestazione di Barella forse un pelo sotto tono, non male invece Sensi che non giocava da diverse lune. In attesa di capire se saranno impegnati con la Lituania, saranno gli ultimi a rientrare alla base.

Sorrisi per Romelu Lukaku: il suo periodo continua a tingersi sempre più d’oro; due gol nelle due partite con il suo Belgio, uno su rigore, l’altro con una magia. Big Rom è carico per tornare a Milano e trascinare l’Inter allo Scudetto con le sue reti.

Altalenanti i croati: non bene nella sconfitta contro la Slovenia, Perisic e soprattutto Brozovic hanno invece dato risposte positive nell’agevole match con Cipro. Brozo tornerà prima a Milano, come dichiarato dallo stesso ct Dalic, mentre Perisic sarà di nuovo titolare con Malta: e Conte sorride a metà.

Un altro on fire è Milan Skriniar: dopo aver deciso il match con l’Atalanta neanche venti giorni fa, ha siglato un gol e un assist (da difensore!) nella clamorosa rimonta contro Malta. Skrigno è pronto a tornare più in forma che mai, alla ripresa con il Bologna servirà una gran prestazione, vista la probabile assenza del collega De Vrij.

Se Radu non è stato impiegato con la sua Romania, Eriksen ha giocato titolare in Israele, anche se in patria la sua prestazione non è stata particolarmente apprezzata. Riposatosi contro la Moldavia nella serata di ieri, sarà decisivo mercoledì in Austria nel big match del suo girone; poi, giovedì, il rientro a Milano.

Chiudiamo con Hakimi: l’esterno ex Dortmund ha giocato 90’ in Mauritania, dove il suo Marocco ha pareggiato per 0-0. Domani sera nuovo impegno, l’ultimo, contro il Burundi. Probabile un suo nuovo impiego prima di tornare in nerazzurro.