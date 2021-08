Gli avversari dell'Inter: lo Sheriff, la new entry che vuole stupire

Ultima squadra del girone D di Champions League è la new entry moldava, che partecipa per la prima volta alla competizione, lo Sheriff Tiraspol. Un girone di ferro quello degli uomini Vernydub che, dopo aver vinto in casa per 3-0 a sorpresa contro la Dinamo Zagabria ed essere riusciti a bloccare la squadra croata per 0-0 al ritorno, sono riusciti a meritare il premio della qualificazione.

Ovviamente si tratta della squadra più debole del girone, ma ci sono alcune armi che i moldavi hanno dimostrato di poter usare in maniera debita per dimostrarsi pericolosi. Innanzitutto la rapidità dei propri attaccanti: giocatori come Yansane – capocannoniere della squadra in questo inizio di stagione -, e Traorè, la tecnica del capitano Castaneda e la capacità di giocare con i compagni di Luvannor, attaccante non altissimo, che spesso funge da regista offensivo, dopo aver avuto un passato da ala sinistra. Per il resto si tratterà della tipica squadra che, proprio grazie a queste qualità, agirà con ripartenze in velocità cercando di far male alle difese avversarie.

Una squadra sulla carta abbordabile a cui l’Inter deve prestare attenzione per non incappare in brutte figure e, soprattutto, per conquistare 6 punti che, in questo tipo di girone, sarebbero davvero di vitale importanza per il passaggio del turno. Toccherà agli Lautaro Martinez e compagni rendere la strada in discesa.