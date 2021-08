Gli avversari dell'Inter: il Real Madrid tra recuperi, sogni e nuovi innesti

Che la seconda fascia potesse riservare quasi certamente una squadra complicata lo si sapeva, ed infatti così è stato. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà l’avversario principale del girone D per la squadra nerazzurra che ripeteranno le due sfide della passata stagione in cui la squadra spagnola riuscì a vincere 3-2 al Valdebebas e 2-0 a San Siro in quelle che, probabilmente, sono state le due sfide peggiori dell’allora squadra di Antonio Conte nell’arco della stagione.

Una squadra, il Real, priva della propria anima difensiva composta da Sergio Ramos e Varane, ma che ha aggiunto dei giocatori di sicuro valore, come David Alaba, preso a parametro zero dal Bayern Monaco, e che sta cercando di recuperare dei campioni come Hazard e Bale, in attesa, chissà, del sogno di mercato Kylian Mbappè. Ancelotti trova, sicuramente, una squadra molto diversa rispetto a quanto vinse la decima, ma che conserva ancora giocatori fenomenali che fanno della Champions il proprio habitat naturale, come sono i casi di Benzema, Modric, Casemiro e Kroos.

Forse la formazione più forte del girone dell’Inter, con dei fondamentali di tutto rispetto e un’abitudine a vincere che di certo fa paura. Toccherà ad Inzaghi riuscire ad imbrigliare la Casa blanca per portare a casa una vittoria che, anche in termini di autostima, significherebbe davvero tantissimo per tutto l’andamento della stagione.