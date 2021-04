Giudice sportivo: un giocatore del Verona squalificato

Domenica alle 15.00 si affronteranno a San Siro Inter e Verona. I nerazzurri vorranno rifarsi dopo i recenti pareggi ottenuti contro il Napoli e lo Spezio per proseguire la marcia verso lo scudetto. Gli uomini di Juric non hanno molto da chiedere vista la posizione di classifica tranquilla ma non si faranno di certo da parte.

Quest'oggi il giudice sportivo ha sancito i giocatori squalificati e diffidati della Serie A in vista della 34esima giornata di campionato che comincerà domani pomeriggio con il derby ligure tra Genoa e Spezia. Tra i giocatori del Verona è scattata la squalifica di Stefano Sturararo, per aver accumulato troppe ammonizione.

Al minuto 91', l'arbitro Alessandro Prontera estrae il cartellino giallo nei confronti di Sturaro. Si trattava della quinta ammonizione per il centrocampista gialloblù: è scattata dunque la squalifica per somma di ammonizioni, salterà quindi la prossima partita contro L'Inter. Tra i nerazzurri non c'è nessun squalificato. Nella lista dei diffidati invece ci sono invece Lukaku, Darmian e Young.