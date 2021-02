Giudice Sportivo, turno di squalifica ad Hakimi. Cambi in vista del Genoa

Achraf Hakimi non ci sarà contro il Genoa, l'esterno marocchino ha rimediato un cartellino giallo nel derby, era diffidato e dunque salterà la prossima sfida di Serie A.

Conte al suo posto dovrebbe far giocare Matteo Darmian, e potrebbe essere anche l'unico cambio che l'allenatore nerazzurro apportarà all'11 visto contro il Milan.

La squadra, con Eriksen e Perisic in pianta stabile, sta rispondendo alla perfezione sul campo. Difficile credere e pensare che vengano cambiati gli equilibri, soprattutto perchè l'Inter non giocherà le coppe. Molto più probabile, invece, qualche cambiamento di formazione per il turno infrasettimanale contro il Parma.