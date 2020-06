Giudice Sportivo, stangata per Skriniar. Squalificato anche Conte

Altra tegola per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni di campionato. Arriva una pesante stangata del Giudice Sportivo nei confronti di Milan Skriniar, che è stato squalificato per le prossime tre giornate in seguito di quanto accaduto nel finale del match di ieri sera contro il Sassuolo. Lo slovacco è stato espulso per doppia ammonizione negli ultimi minuti ed ha rivolto delle frasi offensive nei confronti del direttore di gara. Il difensore salterà le partite contro Parma, Sassuolo e Bologna.

L’Inter, tra l’altro, contro il Parma, non potrà contare nemmeno sulla presenza di Antonio Conte in panchina. Il tecnico nerazzurro era infatti già diffidato e contro il Sassuolo ha rimediato la ‘Quinta sanzione', che gli è costata la squalifica per una giornata.

Ecco di seguito riportato il comunicato con il quale il Giudice Sportivo:“Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”.