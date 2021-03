Giudice Sportivo - Niente Torino-Inter per Conte, squalificato per un turno

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, non siederà in panchina durante Torino-Inter, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A in programma domenica pomeriggio.

Il Giudice Sportivo infatti ha squalificato per un turno il tecnico leccese, già diffidato, in seguito al cartellino giallo estratto dall'arbitro Mariani al 10' del match di ieri sera contro l'Atalanta. Contro i granata toccherà dunque al suo vice, Cristian Stellini, guidare dal campo la squadra nerazzurra.

Altro assente di Torino-Inter sarà il centrocampista Tomas Rincon, che salterà il match a causa dell'espulsione rimediata nell'ultimo turno di campionato contro il Crotone.