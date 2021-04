Giudice sportivo 31esima giornata: nuovo diffidato tra i nerazzurri

Quest'oggi il giudice sportivo ha sancito i giocatori squalificati e diffidati della Serie A in vista della 32esima giornata di campionato che comincerà domani sera con Verona-Fiorentina, dato il turno infrasettimanale. Tra i nerazzurri un nuovo diffidato dopo l'1-1 di ieri sera a Napoli.

Al minuto 63' del match di ieri sera, l'arbitro Mazzoleni ha sventolato il cartellino giallo a Matteo Darmian per un fallo commesso ai danni di Politano. Si trattava della quarta ammonizione per l'esterno nerazzurro che così si aggiunge alla lista dei diffidati insieme a Lukaku e Ashley Young, in diffida già da qualche turno. Sia da parte dello Spezia che dell'Inter non ci sono squalificati.