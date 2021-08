Gioia Satriano: "Arrivato il debutto tanto sognato, grazie Inter!"

Nel pomeriggio da incorniciare dell'Inter, che ieri ha battuto il Genoa nella partita d'esordio del campionato con un rotondo 4-0, c'è stato anche il debutto in Serie A del giovane Martin Satriano. L'attaccante della primavera nerazzurra è riuscito in quindici minuti a mettere in mostra le sue qualità, creandosi anche un'occasione da gol che meritava maggior fortuna. Satriano è comunque soddisfatto del suo esordio, come dimostrano le parole pubblicate sul suo account Instagram:

"E' arrivato quel debutto che ho sognato tanto e che insieme alla mia famiglia abbiamo lottato per realizzarlo. Grazie papà, mamma e fratelli per darmi la forza. Grazie Inter per la fiducia nei miei confronti, e a tutti i miei compagni per avermi aiutato. Una gioia immensa debuttare a casa nostra e con voi in tribuna".

Insomma, una serata da incorniciare per il giovane Satriano, che dopo un'ottima preseason sembra confermare le sensazioni positive.