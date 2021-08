Gino Strada, il ricordo commovente di Massimo Moratti

La scomparsa di Gino Strada ha scosso la coscienza collettiva. Personaggio straordinario, emblema di umanità, l'Italia e non solo piangono la perdita di un eroe dei nostri tempi.

Anche Massimo Moratti - ex presidente dell'Inter e fra i principali supporter delle azioni di Strada - ha ricordato commosso l'amico.

Dal sito del Corriere della Sera, le dichiarazioni cariche di affetto.

"Avevo sentito Gino due giorni fa, al telefono. Aveva progetti, come sempre, ma questa volta doveva preoccuparsi anche della propria salute. C’erano problemi, sì, lo sapeva, ma nessuno pensava che, così velocemente... Oh, il mio amico Gino. Lei ha in mente l’amico perfetto? Quando Gino era a Milano, ci incontravamo anche due, tre volte alla settimana. Ore e ore, e non bastavano mai. Si parlava, si rideva, ci si faceva seri, si tornava a parlare e ridere. Non che stessimo lì a raccontarci il lavoro, le cose note, insomma quelle che ci impegnavano tutto il giorno. Con l’amico perfetto ti lasci andare e dialoghi sulla vita, intendo la meraviglia della vita svelata da un incontro, un gesto, un pensiero. Il pensiero che andava alle nostre mamme e ai nostri papà, e ai compagni dell’esistenza; il pensiero di noi da bimbi, il pensiero ai nostri figli, le parole che magari non abbiamo detto loro o che invece loro ci hanno detto e che senza darlo a vedere ci hanno scosso l’anima. Quelle cose che condividi con un amico vero".

E ancora... "Gino aveva le sue regole d’ingaggio, i suoi obiettivi, e cercava di raggiungerli. Con costanza e forza. Non partiva per una delle sue avventure pensando a eventuali giudizi successivi. Non gliene fregava niente. La concretezza assoluta, punto. Le persone da aiutare come priorità, fine".