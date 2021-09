Gianluca Di Marzio e il retroscena sul contratto di Brozovic

Prima del rocambolesco pareggio per 2-2 contro l'Atalanta, Gianluca Di Marzio, attraverso i suoi profili social, ha svelato un retroscena in merito al rinnovo di contratto del centrocampista croato Marcelo Brozovic, in scadenza nel giugno del 2022 - a tal proposito, ecco le ultime sul contratto del croato. Sappiamo come il nome di EpicBrozo sia cerchiato in rosso nell'agenda dei dirigenti in viale della Liberazione, ma potrebbe esserci una clausola contrattuale che permetterebbe all'Inter di imbastire una trattativa con più calma.

Questo, almeno, come detto, secondo quanto rivelato dallo stesso Di Marzio che, rispondendo ad una domanda di un tifoso nerazzurro, ha risposto in questo modo in merito alla trattativa per il croato: "Che io sappia... L'Inter dovrebbe avere anche un'opzione per prolungare il suo contratto". Una novità importante, soprattutto perchè eviterebbe all'Inter di perdere una colonna della propria squadra a parametro zero la prossima stagione.

Come sappiamo il rinnovo di Brozovic, al momento, è una priorità vista la centralità ricopertà sia con Spalletti, che con Conte, che adesso con Simone Inzaghi. Un giocatore che ha cambiato il proprio modo di stare in campo sia dal punto di vista tecnico, che da quello comportamentale. Vedremo se arriverà subito il rinnovo del contratto, oppure i tempi saranno più dilazionati, facendo in modo di attivare questa clausola di cui ha parlato il giornalista di Sky Sport.