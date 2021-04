Gianfelice Facchetti: "Zhang non mollerà, Inter magari come il Bayern"

"Ho informazioni contrastanti". Così ha dichiarato ieri sera Gianfelice Facchetti a 'Tiki Taka'. "La sensazione è che quello che sta accadendo sul campo può cambiare gli scenari" - svela il figlio dell'ex Presidente nerazzurro-.

"Non penso Zhang uscirà di scena così improvvisamente, ma sta prendendo tempo. Sembra ci siano possibilità di dare liquidità e garantire una transizione se dovrà esserci. Poi c'è la possibilità di aprire un discorso di azionariato popolare diffuso in stile Bayern Monaco che sarebbe qualcosa di nuovo per l'Italia.

I debiti? Di recente è uscita la notizia che anche in casa Juve si parla di dilazione dei pagamenti".