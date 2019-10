Germania Argentina, la partita di Lautaro: decisivo nel pareggio

L'Argentina è riuscita ad evitare la sconfitta nell'amichevole giocata a Dortmund contro la Germania. Il match è finito 2-2, un tempo per parte: meglio la Germania nel primo, più Argentina nel secondo.

Lautaro Martinez ha giocato tutto l'incontro. Scaloni ha scelto il giocatore nerazzurro insieme a Dybala e Correa nell'attacco argentino. Un match non facile per Lautaro, molto isolato nel primo tempo, con l'Argentina che non è riuscita a creare praticamente nulla, se non il palo colpito da De Paul con un tiro dalla distanza, su sponda dello stesso Lautaro.

Una sola occasione per il centravanti, con un colpo di testa al 9° respinto da un difensore avversario. Nella ripresa, l'attaccante nerazzurro è decisivo nel pareggio siglato da Ocampos all'85°. Nessun tocco di palla, ma un movimento eccellente che ha portato via uno dei difensori centrali tedeschi, permettendo a Alario di entrare in area di rigore, appoggiare la sfera a Ocampos che di destro ha realizzato la rete del definitivo 2-2.