Germania Argentina, gol e spettacolo: 2-2 finale. Per Lautaro 90 minuti

E' finita 2-2 l'amichevole tra Germania e Argentina. Al 'Signal Iduna Park' di Dortmund non è mancato lo spettacolo, con quattro reti, due legni e altre occasioni. Primo tempo dominato dai padroni di casa, in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Gnabry e Haverts. Un legno per parte, con il palo di De Paul e la traversa di Halstenberg.

Nella ripresa, la squadra di Low ha perso di intensità e l'Argentina è riuscita a rimontare le due reti, con i cambi vincenti di Scaloni. Alario e Ocampos, entrati nel secondo tempo, hanno firmato i gol della squadra argentina.

Per il nerazzurro Lautaro Martinez novanta minuti in campo.