Germania Argentina, c'è Lautaro: la formazione ufficiale

Tra meno di mezz'ora andrà in scena l'amichevole di lusso tra Germania e Argentina. Il commissario tecnico Scaloni ha scelto l'undici che scenderà in campo per affrontare la nazionale guidata da Low.

Ci sarà Lautaro Martinez dal primo minuto. Questa la formazione titolare: Marchesin; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Paredes, Pereyra; De Paul; Correa, Lautaro, Dybala. Calcio d'inizio alle 20:45.