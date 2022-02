Genoa, stagione da incubo. Attenzione ad un pericolosissimo ex

Genoa, la squadra ligure stasera ospiterà l’Inter a Marassi con fischio di inizio alle ore 21 (qui le probabili formazioni).

I rossoblù stanno vivendo una stagione particolarmente tormentata, come avviene ormai da diversi anni. Al momento i grifoni sono penultimi in classifica con appena 16 punti conquistati, ma con sole due lunghezze di vantaggio sulla Salernitana fanalino di coda, che però ha due partite da recuperare. In Serie A la stagione del Genoa si è aperta proprio contro l’Inter nella prima giornata di campionato subendo un netto 4 a 0 con reti di Skriniar, Calhanoglu, Vidal e Dzeko.



Era il Genoa di Ballardini, allenatore che è rimasto sulla panchina per le prime 12 partite di campionato durante le quali riuscì a vincere solamente una partita in casa del Cagliari per 3 a 2. Era la terza gara di campionato e da allora i rossoblù liguri non hanno più vinto collezionando 10 sconfitte, che si aggiungono alle prime due contro appunto Inter e Napoli, e ben 13 pareggi.

Il tecnico italiano venne sostituito poi da Andriy Shevchenko, che però non ha avuto un impatto positivo in panchina. L’ucraino è stato rimosso dopo 9 partite in cui ha raccolto appena 3 punti e segnando un filotto di 4 sconfitte consecutive. A sostituire l’ex bomber del Milan fu Abdoulay Konko che è rimasto seduto sulla panchina genoana nella sola partita di Firenze subendo un tennistico 6 a 0, peggiore sconfitta della stagione. A subentrarvi è stato l’attuale allenatore dei grifoni, il tedesco Alexander Blessin che ha portato a casa gli ultimi 4 pareggi consecutivi. Oltre ai cambi in panchina c’è da registrare anche il passaggio societario avvenuto a stagione in corso tra l’ex presidente storico Preziosi e il fondo americano 777 Partners.



Numeri alla mano sembrerebbe una passeggiata quella che aspetta i ragazzi di Inzaghi questa sera, ma ovviamente non è così. Seppur il Genoa galleggia sul fondo della classifica, la squadra nelle ultime settimane con guida Blessin sembra stia trovando il giusto ritmo per affrontare il finale di stagione, come dimostra il punto ottenuto in casa della Roma dove non ha subito gol. La difesa che prima faceva acqua da tutte le parti è stata registrata e ha subito appena 2 gol nelle ultime 4 partite con Vasquez e Maksimovic che, come centrali, stanno garantendo una buona protezione a Sirigu. L’Inter dovrà essere incisiva e spietata se vorrà avere la meglio sul Genoa assolutamente intenzionata a vendere cara la pelle. I nerazzurri dovranno abbandonare la sterilità in attacco delle ultime partite, dovendo fare anche massima attenzione alla fase difensiva. Pericolo numero uno sarà l’ex Mattia Destro. Il giocatore marchigiano cresciuto nella Primavera dell’Inter con la quale vinse un Viareggio, ha già segnato 9 gol in 18 presenze in campionato e punta la sua ex squadra per raggiungere la doppia cifra.