Genoa-Inter, tra gol leggendari e un bomber d'eccezione

Genoa-Inter è l’anticipo della 27esima giornata di Serie A.

La partita si giocherà al Marassi questa sera alle ore 21 (qui le probabili formazioni) in quello che sarà il match numero 110 in campionato. Precedenti che sono ricchi di curiosità come riportato anche dal sito ufficiale dei nerazzurri inter.it.

Negli occhi di tutti è rimasto un gol capolavoro che l’Inter segnò in casa del Genoa nel novembre 2009. Fu la stagione che vide l’Inter trionfare conquistando il leggendario triplete. In quel match ci fu un gol pazzesco di Dejan Stankovic che appena oltre la linea di centrocampo calciò al volo un rilancio del portiere dei rossoblù che era Amelia. Il tiro potente e preciso scavalcò il portiere e finì la sua corsa in rete mandando in delirio il popolo interista. La partita finì 5 a 0 per la squadra allora allenata da Mourinho, successo più largo della storia interista in casa del Genoa. Oltre a Deki segnarono Cambiasso, Balotelli, Vieira e Maicon.



Dal 2009 alla scorsa stagione quando la partita del Marassi finì 2 a 0 per l’Inter con reti di Lukaku (qui le voci sul suo possibile ritorno) e D’Ambrosio, che era già andato a rete con i rossoblù due stagioni prima. Altra curiosità riguarda il giocatore in rosa che più volte è andato a segno contro il Genoa. A sorpresa non si tratta di un attaccante ma di Roberto Gagliardini, che contro i grifoni è andato a segno addirittura 5 volte in Serie A, mettendo a segno le sue uniche due doppiette in Serie A. Destino particolare tra il centrocampista nerazzurro e il Genoa essendo anche la squadra contro la quale ha esordito nella massima serie nel 2016, allora con la maglia dell’Atalanta. Interessante che spesso contro i rossoblu vadano in rete difensori, come accadde con Nagatomo. Il terzino giapponese nella sua esperienza nerazzurra segnò 3 gol al Genoa, il primo del quale nel 2011 fu la prima rete nipponica dell’Inter.