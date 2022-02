Genoa-Inter, sfida per i tre punti: segui con noi la live della partita

Genoa-Inter, manca sempre meno all'inizio della partita.

Allo stadio Marassi di Genova, l'Inter è impegnata in una trasferta verità, contro una squadra che sta cercando di muovere la propria classifica per raggiungere la salvezza e che, con il passare delle settimane, vede sempre meno occasioni per farlo. Una partita difficilissima, soprattutto visti gli ultimi risultati della squadra di Simone Inzaghi che nelle ultime tre sfide di campionato ha raccolto solamente un punto in tre partita, con le dolorosissime sconfitte contro Milan e Sassuolo nella scorsa giornata. Un'occasione, per molti, per poter riprendere la via della vittoria e tornare protagonisti, un elemento su tutti Lautaro Martinez che sta attraversando un momento complicatissimo in termini di prestazioni, ma soprattutto di gol segnati - l'ultimo in campionato contro la Salernitana a dicembre.

Intanto, i due allenatori, ha fatto le proprie scelte di formazione:



GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vazquez; Sturaro, Badelj; Gundmunsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

All. Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

All. Inzaghi.