Genoa-Inter probabili formazioni: torna Bastoni, ballottaggio a centrocampo

Archiviate la sconfitta nel derby e il pareggio all’esordio in Champions League contro il Gladbach, i nerazzurri scenderanno nuovamente in campo domani pomeriggio alle 18:00 contro il Genoa in trasferta. Scelte quasi obbligate per Antonio Conte che sarà costretto a fare a meno di diversi giocatori tra infortuni e coronavirus.

Come riportato da SportMediaset il tecnico nerazzurro riconfermerà il solito 3-5-2 con D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. Sulle fasce con Hakimi positivo al covid-19 e Young non ancora a disposizione, toccherà ancora a Darmian e Perisic. In mezzo al campo potrebbe rifiatare Vidal, al suo posto possibile altra chance per Eriksen; a completare il reparto Brozovic e Barella. Scelte obbligate in attacco con la coppia Lukaku-Lautaro.

Maran potrà contare sul recupero di quasi tutti i giocatori risultati positivi al Covid-19 nelle scorse settimane. In porta ci sarà Perin con Goldaniga, Zapata e Masiello a formare il trio difensivo. In mediana Badelj con Radovanovic e Zajc ai suoi lati; sulle fasce Ghiglione e Pellegrini. In attacco l’ex Pandev con al suo fianco Scamacca favorito a Shomudorov.