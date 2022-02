Genoa-Inter, le ultime: Blessin cambia, dubbio davanti per Inzaghi

Genoa-Inter, le ultimissime.

Prove di 4-4-1-1 in casa Genoa secondo Il Secolo XIX di oggi. Il grande dubbio riguarda le condizioni di Ekuban, a forte rischio per un problema fisico: verrà testato oggi da Blessin e il suo staff. “L’allenatore sta valutando soluzioni alternative, ad esempio il rilancio di Yeboah dal 1’ e potrebbe avere una chance anche Melegoni”, si legge.

O Yeboah o Portanova in fascia, con Melegoni e Rovella che si contendono il posto con Amiri sulla trequarti; a destra pronto Gudmundsson, con Destro confermato da prima punta se non recupera – come sembra – Ekuban. Quest’ultimo può giocare in fascia o da punta, ma è a rischio forfait. A centrocampo sono in tre per due maglie al centro, con Badelj e Sturaro favoriti su Rovella. Pronti Hefti e Cambiaso da terzini, con la coppia Maksimovic-Ostigard in pole su Vasquez al centro della difesa.

Scelte di formazione fatte in casa Inter per la trasferta sul campo del Genoa, con un solo dubbio che riguarda l’attacco per La Gazzetta dello Sport. Torna Bastoni in difesa accanto a de Vrij e Skriniar, si rivede subito anche Brozovic dopo la squalifica in mediana con Barella e Calhanoglu. Sulle fasce conferme pronte per Dumfries e Perisic, non ci sono dubbi. In attacco il vero ballottaggio di formazione, con Lautaro Martinez favorito su Sanchez per la rosea. Di Dzeko l’altra maglia, al momento è lui la certezza nerazzurra in attacco.