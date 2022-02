Genoa-Inter, le formazioni: Inzaghi sorprende in difesa e attacco

Genoa-Inter, i due allenatori hanno annunciato le loro scelte di formazione.

Una sfida dai tanti temi, quella che andrà in scena allo stadio Marassi, visto che si sfideranno due squadre che dovranno centrare la vittoria ad ogni costo: il Grifone, per provare a muovere in maniera importante una classifica che la vede in zona retrocessione, l'Inter per tornare alla vittoria che manca dalla partita contro il Venezia e dopo aver ottenuto nelle ultime tre sfide di campionato un solo punto contro il Napoli, con le sconfitte contro il Milan nel derby e contro il Sassuolo nell'ultimo turno giocato.

Simone Inzaghi sorprende tutti con le sue scelte di formazione nel reparto difensivo e in quello offensivo. Nei tre dietro, infatti, è stato concesso un turno di riposo a Milan Skriniar, che ha giocato praticamente tutte le partite del tour de force affrontato, e al suo posto scenderà in campo Danilo D'Ambrosio. Ma la scelta più eclatante è quella dell'attaccante che affiancherà Edin Dzeko che non sarà, come si pensava alla vigilia, Lautaro Martinez, ma il cileno Alexis Sanchez che dovrà essere parecchio presente in zona di rifinitura e in zona gol.

Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vazquez; Sturaro, Badelj; Gundmunsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

All. Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

All. Inzaghi.

Vedremo come sarà l'approccio alla gara da parte dei nerazzurri. Di certo, la partita, visti i punti in gioco, non sarà subito in discesa come accaduto in quella d'esordio del girone d'andata e ci vorrà molto pazienza per scardinare il muro rossoblù.