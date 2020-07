Genoa Inter, Gagliardini nel pre-partita: "Mi sento in forma, giocare aiuta"

Genoa Inter, breve intervista ai microfoni di Inter TV rilasciata del n.5 dell'Inter Roberto Gagliardini prima dell'impegno tra pochi minuti a Marassi: "Segno sempre con il Genoa? Casualità, vediamo stasera come andrà”. Per quanto riguarda le sue prestazioni, il centrocampista ribadisce: “Sto bene, giocare con continuità mi aiuta. Quando giochi ogni 3 giorni la fatica si fa sentire, ma io mi sento in forma".

Per quanto riguarda il futuro e la conclusione della stagione - con il vicinissimo impegno europeo - Gagliardini non ha dubbi: "Dobbiamo pensare solo a noi, sappiamo cosa dobbiamo fare e possiamo mettere in difficoltà chiunque".