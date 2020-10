Genoa Inter formazioni ufficiali, Conte sorprende tutti in difesa

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match di Marassi che vedrà scendere in campo Genoa ed Inter. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci da un periodo non proprio roseo dal punto di vista dei risultati (e dei gol subiti), ma hanno voglia di riscattarsi già da questo pomeriggio.

Per fare ciò sarà fondamentale conquistare i tre punti contro un Genoa che attualmente occupa l'undicesimo posto in classifica (con quattro punti) insieme a Fiorentina, Cagliari, Spezia e Lazio. Per riuscirci, Antonio Conte manderà in campo dal 1' questa formazione:

3-4-1-2 Handanovic, D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic, Eriksen, Lautaro, Lukaku. A renderla nota è stato il club nerazzurro attraverso i propri canali social ufficiali.