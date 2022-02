Genoa-Inter: Dazn o Sky? Dove vedere in tv il match di Marassi

I nerazzurri sfidano i liguri in una sfida fondamentale per riprendere il cammino Scudetto. Tutte le info utili su come seguire l'incontro

Genoa-Inter, in programma questa sera a Marassi, dovrà essere la partita del riscatto. Dopo la debacle col Sassuolo, gli uomini di Inzaghi sono attesi da una gara da vincere a tutti i costi. Troppo importante riprendere il cammino in Serie A e rispondere colpo su colpo alle rivali Milan e Napoli. Dove sarà possibile vedere in tv Genoa-Inter? La gara, in programma alle 21, sarà trasmessa in contemporanea sia su Dazn che su Sky. La gara (qui le probabili formazioni) sarà, inoltre, raccontata come sempre sulle nostre pagine, attraverso la diretta testuale e la massima copertura possibile su interviste e giudizi post-gara. Una serata tutta da vivere e decisamente da non perdere! Le parole di Edin Dzeko, clicca qui.