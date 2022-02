Genoa-Inter, dalle prossime gare agli ex: parla Marotta

Genoa-Inter, Beppe Marotta parla prima della partita.

L'amministratore delegato nerazzurro è intervenuto prima della gara del Marassi, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite, e per parlare di alcuni temi dell'attualità nerazzurra e di come la squadra sta attraversando questo momento, ma anche un discorso su alcuni ex del recente passato che, in questo momento, non stanno attraversando un buon momento da quando hanno lasciato la squadra nerazzurra.

Ecco le parole di Marotta: "Grazie al passaggio da Conte a Inzaghi si è potuto continuare con una impostazione tattica uguale rispetto alla scorsa stagione. Noi dobbiamo essere ambiziosi e dobbiamo dire che lottiamo allo scudetto, siamo professionisti seri e dobbiamo sempre puntare a vincere".

Sugli ex come Conte e Lukaku: "Chi è andato via non se la sta spassando? Personalmente non posso godere sul fatto che persone che hanno dato un grande contributo allo scudetto dello scorso anno abbia, in questo momento, delle difficoltà. Noi non possiamo dimenticare chi ci ha aiutato a vincere e guardiamo a loro con molta simpatia".

Su Eriksen: "Sono molto felice per lui perchè ha sofferto molto. Può tornare a fare il lavoro che per lui è una passione e la Premier League concede l'autorizzazione con più facilità. L'Italia, in tal senso, è molto rigida, ma è giusto così e qui non poteva giocare".

Sulle prossime partite: "Bonus finiti? Abbiamo viaggiato con un ruolino di marcia straordinario ed è normale che fisiologicamente ci sia un calo, soprattutto quando ci sono tante partite e non mi riferisco soltanto alle partite del club. Anche le altre squadre che lottano per lo scudetto hanno delle difficoltà".