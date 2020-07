Genoa Inter, Conte: "Importante focalizzarci su quello che dobbiamo fare"

Domani sera alle 19:30 l'Inter di Antonio Conte è attesa a 'Marassi' dove affronterà il Genoa di Davide Nicola. Un match importante per entrambe le squadre: il Genoa per la salvezza, l'Inter per la corsa al secondo posto.

Conte ha parlato di questo match e di altri temi nella conferenza stampa odierna. "È un’esperienza totalmente diversa, i ritmi di partite ufficiali da giocare che valgono i tre punti sono diversi rispetto al passato per il periodo in cui li stiamo affrontando. Stiamo giocando e ci stiamo allenando a temperature molto alte, è inevitabile che tutto è stato fatto in maniera molto compressa proprio per permettere di finire questo campionato. È un’esperienza nuova che ci auguriamo tutti di non dover ripetere, anche perché finiremo quest’anno ma qualche strascico negativo si vedrà anche per l’anno prossimo”, così il tecnico nerazzurro.

Sul Genoa: "Noi guardiamo in casa nostra, dobbiamo rimanere concentrati e finire nel miglior modo possibile la nostra stagione. A prescindere dall’avversario, che abbiamo studiato nonostante ci sia stato pochissimo tempo per preparare la partita, noi dobbiamo essere molto concentrati su di noi. È importante focalizzarci su quello che possiamo e dobbiamo fare sempre con il massimo rispetto verso l’avversario. Nicola penso che sia un bravissimo allenatore, è arrivato e si è calato benissimo nell’ambiente Genoa, che già conosceva. Sono contento perché è un ragazzo giovane che ha idee e voglia di fare. Penso che il Genoa a gennaio abbia voluto aumentare il livello di esperienza, è una squadra che sta lottando per non retrocedere, noi andiamo lì perché vogliamo continuare il nostro processo di crescita e cercare di finire nel migliore dei modi e con l’ambizione, come dev’essere, di prendere i tre punti".

Mancheranno Stefan De Vrij e Nicolò Barella: "Se c’è una squalifica o un infortunio sei obbligato a fare rotazioni o sostituzioni. Soprattutto in questa parte finale in cui si è accumulata un po’ di fatica e i ritmi sono elevati è inevitabile cercare di fare delle rotazioni e alternare dei giocatori. Il fatto di fare grande attenzione accomuna un po’ tutti ora. Bisogna cercare di preparare la partita tatticamente cercando di vedere dove puoi fare male e dove ti possono fare male, nel minor tempo possibile e cercando di alleggerire il più possibile i carichi durante l’allenamento".

Su Eriksen: "Ormai è inserito, lui sta cercando di dare il suo meglio e noi stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni perché è al centro del gioco. In fase di non possesso ha libertà di muoversi dietro le punte, di attaccare lo spazio, di andare a ricevere il pallone, può fare quello che vuole, deve continuare a lavorare in maniera seria e costante come sta facendo".

Infine, gli ultimi due avversari in campionato e il cammino in Europa League: "Noi ci giochiamo la partita il 5 agosto, loro avranno alcuni giorni in più per recuperare e dare un giusto riposo ai giocatori per prepararsi al meglio. Noi arriviamo in corsa, finiamo tirati e giocheremo l’Europa League continuando questo percorso abbastanza carico a livello lavorativo, fisico e mentale".