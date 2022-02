Genoa-Inter 0-0: i nerazzurri non sanno più vincere. Altro passo falso

95' - Finisce qui. L'Inter non sa più vincere.

87' - Esce D'Ambrosio ed entra Caicedo

86' - Occasione Inter! Dimarco crossa sul primo palo per Lautaro che manda fuori

81 ' - Entrano Rovella e Amiri ed escono Gudmudsson e Portanova. Per l'Inter escono Perisic e Barella ed entrano Vecino e Dimarco

78' - Occasione Inter! Lautaro riceve da Dzeko, si gira velocemente, ma Sirigu mette fuori

74' - Ammonito Ostigard

72' - Escono Sanchez e Calhanoglu ed entrano Vidal e Lautaro

71' - Occasione Inter! Calhanoglu cross in mezzo, ma Sirigu anticipa Sanchez a un passo dal gol

64' - Calhanoglu su punizione, ma la palla va fuori

61' - Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, testa di D'Ambrosio e palla sulla traversa

60' - Fuori Yeboah e Cambiaso e dentro Kallon e Calafiori

58'- Occasione Inter! Perisic mette in mezzo, Calhanoglu prova il destro cadendo, ma Cambiaso manda in angolo

54' - Cartellino giallo per Perisic

52' - Esce l'infortunato Maksimovic ed entra Cambiaso

47' - Occasione Inter! Schema da punizione tra Calhanoglu e Sanchez che mette in mezzo per Dumfries il cui colpo di testa va alto

45' - Comincia il secondo tempo

Inter che soffre molto l'intensità del Genoa, con i due centrali, Bastoni e de Vrij, che non riescono a prendere le misure sulla palla lunga per Yeboah. Quando il Genoa molla un po' la presa, l'Inter viene fuori ed ha occasione, ma se sono i nerazzurri a non andare a mille, allora sono i rossoblù ad andare vicini al gol. Prova sottotono di Brozovic, oggi nella sua peggior versione: poca regia, poco schermo e tanto nervosismo nei confronti dei compagni. Perisic e Dzeko i migliori.

45' - Finisce il primo tempo senza recupero

38' - Occasione Inter! Dzeko mette in mezzo e trova libero Calhanoglu il cui tiro è ribattuto. Sulla respinta arriva Perisic il cui destro va fuori

34' - Occasione Inter! Bastoni premia la sovrapposizione di Perisic. Il croato la mette in mezzo e Dzeko, in scivolata, non arriva di un soffio

32' - Occasione Inter! Dzeko con l'azione personale, vince due rimpalli ed entra in area. La palla arriva al solo Dunfries che scivolando spara alto da solo davanti a Sirigu

27' - Occasione Genoa! Brozovic perde malamente palla, Melegoni prova subito il tiro e Handanovic in controtempo para

22' - Perisic prova il cross sul secondo palo, ma la palla è troppo larga e finisce fuori

13' - Occasione Inter! Barella da metà campo pesca Dzeko che prova il pallonetto di testa, ma Sirigu devia in angolo

7' - Occasione Genoa! Gudmunsson lanciato a rete, indecisione della difesa. Il genoano prova lo scavetto, ma la palla va fuori di un soffio

5' - Grande occasione per l'Inter! Barella mette in mezzo, Calhanoglu prova il destro che esce a fil di palo

3' - Da calcio di punizione, palla respinta dalla difesa genoana, Perisic prova il destro che è centrale per Sirigu

1' - Partiti!

Genoa-Inter, manca sempre meno all'inizio della partita.

Allo stadio Marassi di Genova, l'Inter è impegnata in una trasferta verità, contro una squadra che sta cercando di muovere la propria classifica per raggiungere la salvezza e che, con il passare delle settimane, vede sempre meno occasioni per farlo. Una partita difficilissima, soprattutto visti gli ultimi risultati della squadra di Simone Inzaghi che nelle ultime tre sfide di campionato ha raccolto solamente un punto in tre partita, con le dolorosissime sconfitte contro Milan e Sassuolo nella scorsa giornata. Un'occasione, per molti, per poter riprendere la via della vittoria e tornare protagonisti, un elemento su tutti Lautaro Martinez che sta attraversando un momento complicatissimo in termini di prestazioni, ma soprattutto di gol segnati - l'ultimo in campionato contro la Salernitana a dicembre.

Intanto, i due allenatori, ha fatto le proprie scelte di formazione:



GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vazquez; Sturaro, Badelj; Gundmunsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

All. Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

All. Inzaghi.