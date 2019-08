(GDS) Schira: "Icardi aspetta la Juve. Dybala e i diritti di immagine..."

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, attraverso il suo profilo Twitter, aggiorna la trattativa che dovrebbe condurre ad uno scambio tra Inter e Juventus, con protagonisti Mauro Icardi e Paulo Dybala.

"Mauro Icardi non ha cambiato idea e aspetta la Juventus. Paratici ha messo sul tavolo un quinquennale da 8 milioni netti a stagione più bonus. C’è ancora distanza tra club sulla valutazione: I nerazzurri vogliono in cambio Dybala, sul quale però è in pressing il PSG. L'Inter così come il club parigino, non acquisirebbe i diritti di immagine.

Non è obbligatorio farlo, l’Inter con gli ultimi acquisti (Lukaku, Godin ecc) li ha lasciati totalmente ai giocatori. Idem vorrebbe fare il PSG. Se parte Neymar, Dybala e Coutinho sono i preferiti di Leonardo. La Juve preferirebbe cederlo all’estero, ma lo scambio Icardi-Dybala è più di una semplice idea."