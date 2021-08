GDS - Satriano, nuovo tentativo del Cagliari: l'Inter ha deciso

SATRIANO INTER - Il giovante attaccante nerazzurro, inaspettatamente, continua ad avere molte proposte durante questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Cagliari ci avrebbe provato fino alla fine per averlo a disposizione nella prossima stagione calcistica. L'ultima offerta sarebbe stata quella di inserirlo nell'affare che poeterà Nahitan Nandez alla Pinetina.

La società nerazzurra ha risposto picche perché avrebbe pensato di puntare sulle sue prestazioni fin da subito. Le giocate evidenziate durante le ultime amichevoli hanno convinto Simone Inzaghi, che vorrebbe averlo a disposizione soprattutto se dovessero esserci altre cessioni in vista per quanto riguarda il reparto offensivo. Il pressing del Chelsea su Romelu Lukaku, le condizioni fisiche, molto precarie, di Sanchez ed il discorso legato al rinnovo di Lautaro Martinez avrebbero indotto l'Inter a non cedere l'attaccante uruguaiano. Durante la scorsa settimana Crotone, Monza e Nizza avrebbero chiesto il prestito del classe 2001 che, però, potrebbe essere utilizzato proprio come quarta punta dal tecnico ex Lazio..

Inoltre, la società nerazzurra sta lavorando per trovare una collocazione ad Andrea Pinamonti. L'ex Frosinone, limitato dall'ingaggio da 2 milioni di euro, piace molto all'Empoli e la sua cessione potrebbe aprire le porte al ritorno in nerazzurro di Keita Balde. Quest'ultimo si libererebbe subito dal Monaco perché ha già trovato l'accordo on il tecnico nerazzurro per potenziare notevolmente il reparto offensivo dell'Inter.