GdS - Ritiro di Lugano: in attacco Conte avrà solo Icardi e alcuni Primavera

Piccolo problema per Antonio Conte. Come evidenzia "La Gazzetta dello Sport", il tecnico leccese, in vista del ritiro di Lugano, che inizierà tra meno di una settimana, potrà contare in attacco solo Mauro Icardi, che non rientrerebbe più nei piani dell'Inter, e alcuni Primavera.

Così si legge nel sito del quotidiano milanese: "Lazaro, Godin, Sensi: l'Inter spara colpi a raffica. Ma le pallottole dei fucilieri, là in avanti, sono contate. Scarseggiano. Antonio Conte a una manciata di giorni dall'inizio del ritiro di Lugano (7 luglio) rischia infatti di partire senza attaccanti. Eppure tra le priorità del tecnico leccese c'era quella di cominciare la stagione già in raduno con due (nuove) punte. I loro nomi sono noti: Lukaku e Dzeko. E invece...

Invece la situazione si fa più complicata. L'ariete bosniaco che sembrava potesse sbarcare in tempi rapidi a Milano è bloccato a causa del gelo calato tra nerazzurri e Roma che si stanno contendendo Barella. Il gigante belga ha sì ripreso ad allenarsi, ma con lo United. Ora, nella nuova sede dell'Inter in Porta Nuova, c'è comunque ottimismo. Lukaku dovrebbe arrivare, ma sicuramente non in tempo per Lugano. Aggiungiamoci che Keita non verrà riscattato dal Monaco (34 milioni sono ritenuti troppi) e che Lautaro Martinez, dopo gli impegni di Coppa America avrà 21 giorni di vacanza e si rivedrà solo dopo la tournée asiatica nerazzurra, ed ecco che i conti sono presto fatti. Il tecnico avrà a disposizione "solo" Matteo Politano che sarà per questo provato come punta centrale, il Primavera Colidio, il 17enne Esposito e... Maurito Icardi!

Eh sì, perché l'ex capitano nerazzurro ha concluso le sue vacanze tra Giappone e Polinesia assieme a Wanda Nara. E a meno di colpi di scena (in settimana la moglie agente potrebbe incontrare Marotta) domenica si presenterà in raduno. L'attaccante di Rosario, questo ormai è chiarissimo, non rientra nel progetto di Conte ma l'Inter sarebbe comunque obbligata a convocarlo per Lugano per tutelarsi da eventuali cause. Certo è che, giocare la prima amichevole ufficiale (contro il Lugano a fine raduno) con Icardi titolare suonerebbe un po' stonato".