GDS - Mercato Inter: manca solo un dettaglio per l'arrivo di Dzeko

INTER - Edinz Dzeko attende soltanto la chiamata per il trasferimento alla Pinetina. Adesso, l'ex Manchester City si trova nella sua casa in Croazia mentre il suo agente, Alessandro Lucci, sta formalizzando gli ultimi dettagli a Trigoria con il direttore sportivo della Roma, Pinto.

Nella giornata di domani, secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci le visite mediche del bosniaco con l'Inter. Il classe 1986 dovrebbe firmare un biennale mentre al club della Capitale verrà riconosciuto un conguaglio di circa 2 milioni di euro.

Non è chiaro se Dzeko passerà da Trigoria per salutare i compagni o se si dirigerà direttamente verso Milano. "E' chiaro - dettaglia la Rosea -che dovrà rientrare nella Capitale, dove è stato per sei anni, proprio per sistemare delle cose nella villa di Casal Palocco, di sua proprietà".

Il calciatore dovrebbe poi essere seguito dalla moglie e dai tre figli, che non si sono opposti all'offerta pervenuta dall'Inter. L'affare è dunque praticamente concluso ed il calciatore attende solo la chiamata del suo agente.