GDS - Lukaku Inter, il Chelsea varia l'offerta: due nuovi nomi nell'operazione

LUKAKU INTER - Il Chelsea non demorde e si accinge a formulare una nuova proposta per convincere i nerazzurri a cedere le prestazioni di Romelu Lukaku. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, la nuova proposta potrebbe essere di circa 120 milioni di euro più il cartellino di Emerson Palmieri o Davide Zappacosta. Il terzino italo-brasiliano, inoltre, sarebbe seguito anche dal Napoli di Luciano Spalletti, che vorrebeb un rinforzo per la corsia mancina.

I dirigenti milanesi, infatti, avrebbero respinto il nome di Marcos Alonso come contropartita tecnica soprattutto per un fattore anagrafico. I Blues vorrebbero concludere la trattativa al più presto perché avrebbero intenzione di schierare l'attaccante belga giù durante il match di Supercoppa, in programma mercoledì 11 agosto, contro il Villarreal. L'ultima parola spetta sempre alla famiglia Zhang, che dall'operazione vorrebbe insaccare la somma di 130 milioni di euro senza alcuna contropartita tecnica.